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Песков рассказал, как ограждают Путина от "омикрона"

13:46
  • среда
  • 12 января 2022

Удаленный режим работы в администрации президента не планируется

Распространение омикрон-штамма коронавируса – не повод для Кремля переходить на удаленный режим работы. В то же время, принимаются все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что в администрации российского президента рабочий процесс идет непрерывно. В Кремле готовы к тому, что число заболевших может увеличиться – тем не менее, переход на удаленный режим работы не планируется, передает ТАСС.

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