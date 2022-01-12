В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Канье Уэстом

По слухам, американский рэпер решил посетить Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически прокомментировал тему возможности встречи Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на представителя музыканта, что Уэст собирается побывать в России и встретиться с главой государства. Также рэп-исполнитель задумал представить свою госпел-программу The Sunday Service ("Воскресная служба") и провести богослужение в московском храме.

Отвечая на вопрос о готовности администрации президента организовать такую встречу, Песков усомнился в том, что АП "является визави исполнителя" — как в плане богослужения, так и в плане организации его поездки в Россию.

Что касается степени знакомства Владимира Путина с творчеством и деятельностью Канье Уэста, Песков заявил, что это знакомство "не столь глубоко, чтобы давать оценки", сообщает РИА Новости.

Между тем пиар-агент Канье Уэста успел опровергнуть сообщения о намерении рэпера посетить Россию, объявив ее в интервью журналу Rolling Stone "выдумкой или попыткой русских людей принять желаемое за действительное".

Ранее в Кремле рассказали, каковы перспективы встречи Владимира Путина с американским бизнесменом Илоном Маском. Песков не исключил, что российский лидер пообщается с основателем Tesla и SpaceX, однако лишь в случае, если его продукция будет представлена на российском рынке.

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