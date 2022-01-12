Число столкнувшихся в Липецке автомобилей приблизилось к 20

Есть пострадавшие

Почти два десятка автомобилей столкнулись в Липецке. Пострадал в результате массового ДТП на объездной дороге один человек, он госпитализирован.

"На участке автодороги федеральной трассы Орел - Тамбов, 292-й километр, около 11 часов произошло несколько ДТП с участием 19 автомобилей. Пострадал один мужчина, он доставлен в больницу с подозрением на перелом руки", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы УМВД по Липецкой области Марину Коробову.

О массовом ДТП в Липецке стало известно утром 12 января. Сообщалось, что на участке объездной трассы Тамбов - Орел столкнулись более 10 автомобилей. Причины ДТП устанавливаются.

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