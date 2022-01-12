ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО

14:05
  • среда
  • 12 января 2022

Сначала страны должны подать соответствующие заявки

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила в ходе пресс-конференции, что Вашингтон готов будет обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, если эти страны изъявят соответствующее желание.
Совет Россия – НАТО: что обсудят в Брюсселе

При этом Нуланд уточнила, что Финляндии и Швеция будут оцениваться "по высоким стандартам" альянса.

"Очевидно, что они давно создали стабильные демократии", - заметила заместитель госсекретаря (цитата по ТАСС).

Несколькими днями ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала на пресс-конференции, что ее страна не намерена вступать в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, в свою очередь, допустила вступление страны в альянс. "Мы сохраняем возможность подать заявку", - заявила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Учения НАТО
Учения НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.