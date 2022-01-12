США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО

Сначала страны должны подать соответствующие заявки

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила в ходе пресс-конференции, что Вашингтон готов будет обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, если эти страны изъявят соответствующее желание.

При этом Нуланд уточнила, что Финляндии и Швеция будут оцениваться "по высоким стандартам" альянса.

"Очевидно, что они давно создали стабильные демократии", - заметила заместитель госсекретаря (цитата по ТАСС).

Несколькими днями ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала на пресс-конференции, что ее страна не намерена вступать в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, в свою очередь, допустила вступление страны в альянс. "Мы сохраняем возможность подать заявку", - заявила она.

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