В Подмосковье похитили депутата

Жена написала заявление в полицию

В Московской области четверо неизвестных похитили депутата Волоколамского городского округа Юрия Бабича.

В полицию с заявлением о похищении обратилась жена Бабича, передает ТАСС. Она рассказала, что инцидент произошел в Волоколамске на улице Панфилова 12 января. Бабича с женой остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Спустя несколько минут к ним подъехала белая Lada-Vesta, из которой вышли четверо мужчин, усадили депутата в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы начали проверку по заявлению. Супруга Бабича просит возбудил уголовное дело.

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