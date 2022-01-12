Российский футболист "Валенсии" снова заболел ковидом

О положительном тесте игрока сообщили СМИ
Как сообщает в среду Radio Esport Valencia, российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Уточняется, что Черышев ранее уже перенес ковид в декабре 2021-го.
В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел за "Валенсию" 13 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и две голевые передачи.
"Валенсия" сейчас занимает десятое место в чемпионате Испании. В следующем туре команда примет "Севилью".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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