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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

14:22
  • среда
  • 12 января 2022

Предупреждение также действует из-за гололедицы

В столичном регионе сохраняется потенциально опасная погода, в связи с чем введен повышенный, желтый, уровень погодной опасности. Об этом в среду, 12 января, рассказали в Гидрометцентре России.

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Синоптики предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре. Согласно прогнозу, местами вероятны порывы со скоростью до 15 метров в секунду.

В связи с этим вводится желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 9:00 13 января до 21:00 13 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

В столичном регионе также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный накануне в связи с гололедицей. При этом метеорологи решили продлить действие предупреждения до 23:00 четверга.

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