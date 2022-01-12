В Кремле увидели тенденцию к возврату экономики к докризисным временам

Но ситуация пока что остается непростой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в среду, что экономическая ситуация в стране постепенно возвращается к допандемийным показателям.

"Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года, цифры говорят сами за себя. Да, ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна", - подчеркнул кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание на то, что есть и "очень тревожные тенденции", связанные с последствиями общемирового кризиса. Как напомнил Песков, Россия остается частью мирового экономического сообщества.

"Но в то же время есть и возможности, и технологии, и понимание того, что нужно делать, чтобы возможные негативные последствия минимизировать", - заключил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью, он необходим для реализации определенных задач: в частности, для формирования современной среды и создания новых рабочих мест.

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