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Квадрокоптер и матрас: что забывали пассажиры московского метро в праздники

14:56
  • среда
  • 12 января 2022

Все "потеряшки" отправляются на склады забытых вещей

В 2021 году пассажиры Московского метрополитена оставили или потеряли в вагонах и на станциях 21 846 различных предметов. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Названы самые необычные вещи, забытые в аэропортах Москвы

Среди наиболее необычных "потеряшек" оказались стетоскоп, удочка, квадрокоптер, матрас, радиостанция "Союз", велосипедное седло, спальный мешок, шуба Деда Мороза и посох, скрипка и гармонь.

Все забытые или утерянные вещи, за исключением документов, отправляются на один из трех складов забытых вещей. Они расположены на станциях метро "Котельники", "Деловой центр" и "Черкизовская".

Документы, найденные в подземке, передают в управление внутренних дел на метрополитене.

Пассажирам, потерявшим что-либо в метро, следует в контакт-центр "Московский транспорт" или заполнить форму в приложении "Метро Москвы", рассказали в дептрансе АГН "Москва".

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что Новый год в столичном метро встретили более 32 тысяч человек — на 44% больше, чем в прошлый раз.

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Склад забытых вещей Московского метрополитена
Склад забытых вещей Московского метрополитена
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