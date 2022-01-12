Токаев объявил дату вывода войск ОДКБ из Казахстана

Президент назвал миссию успешной

Организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства высоко оценил работу, которую проделали войска Организации договора коллективной безопасности.

"Хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", - отметил Токаев.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совет безопасности и обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы.

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