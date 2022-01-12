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В США признали невозможность избежать заражения "омикроном"

14:48
  • среда
  • 12 января 2022

Главный инфекционист страны предупредил, что заболеют все

Избежать заражения омикрон-штаммом коронавируса невозможно, уверен главный инфекционист США Энтони Фаучи. Легче всего, по словам Фаучи, перенесут болезнь вакцинированные, а больше всего пострадают непривитые и пожилые люди.

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Как заявил главный инфекционист в эфире телеканала CNN, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию люди заразятся повторно, но перенесут коронавирус в легкой форме, им не потребуется госпитализация. Те же, кто не успел или отказался прививаться, серьезно рискуют.

Американский университет Джонса Хопкинса ранее сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии превысило 60 миллионов. Зафиксировано 60 062 077 случаев заболевания COVID-19, более 837 тысяч человек скончались.

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