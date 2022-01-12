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В Госдуме оценили возможность введения в России смертной казни

15:18
  • среда
  • 12 января 2022

Страна уже прошла этот этап

На сайте Конституционного суда России опубликовали книгу его председателя Валерия Зорькина, в которой автор не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания.
В США объявили мораторий на смертную казнь

Ситуацию прокомментировал глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я считаю, что, конечно, мы этот период прошли, слава Богу, надеюсь, мы к нему не вернемся", - отметил парламентарий на пресс-конференции (цитата по РИА "Новости").

По словам Крашенинникова, смертная казнь в России невозможна по ряду причин - юридических, научных и нравственных.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил расстреливать за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе.

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