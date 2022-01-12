Нагатинский затон из-за коммунальной аварии окутал белый пар

Последствия инцидента устраняют

Авария в системе водоснабжения на юге Москвы. В соцсетях жителей районов Нагатинский затон и Нагатино-Садовники появились сообщения о массовом отключении отопления в домах из-за прорыва трубы.

На кадрах очевидцев можно увидеть, как густой белый пар окутал сразу несколько улиц. Коммунальные службы уже выехали на место ЧП, в ближайшее время специалисты приступят к ликвидации последствий происшествия, сообщает "ТВ Центр".

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