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В петербургском ТЦ произошла драка из-за QR-кодов

15:12
  • среда
  • 12 января 2022

Полиция начала проверку

В торгово-развлекательном центре "Охта Молл" в Санкт-Петербурге произошла потасовка из-за QR-кодов, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Матвиенко рассказала о возможных дополнениях в закон о QR-кодах

По словам собеседника агентства, в конфликт с охранником вступили мужчина и его несовершеннолетний сын. Сначала имела место словесная перепалка, затем началась драка, все участники которой в итоге получили травмы.

Полиция Петербурга начала проверку в связи с инцидентом.

Со 2 января посетители городских ТЦ должны предъявлять QR-коды о прививке от COVID-19, перенесенном заболевании или справку о медотводе от вакцинации с отрицательным ПЦР.

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