Военные советники США поступили на работу в минобороны Украины

В обязанности входят консультации по евроатлантической интеграции

Военные советники США начали работу на постоянной основе в минобороны Украины. В украинском ведомстве отмечают, что в их обязанности входит консультативно-совещательная помощь в процессе выполнения мер оборонной реформы, а также евроатлантической интеграции.

"Одиннадцатого января 2022 года в директорате политики в сфере обороны министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", - сообщил директорат политики в сфере обороны министерства обороны Украины в Facebook.

Сообщение поступило на фоне начавшихся переговоров по гарантиям европейской безопасности, предложенным Москвой. Одно из требований России – прекращение расширения НАТО и возврат альянса к статусу 1997 года.

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