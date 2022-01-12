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Из дома Жванецкого в Одессе сделают музей

15:27
  • среда
  • 12 января 2022

Экспозиции организуют на втором этаже в комнатах

Как сообщила пресс-служба Одесского городского совета, городскую квартиру писателя-сатирика Михаила Жванецкого в доме по улице Старопортофранковской, 133 превратят в музей.
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В настоящее время там ведутся работы по укреплению стен и фундамента, замене кровли. Запланирована также замена межэтажного перекрытия и инженерных коммуникаций.

Экспозиции организуют на втором этаже в комнатах, на первом откроют сувенирную лавку. Делается всё это на внебюджетные средства с согласия жены сатирика Натальи Жванецкой.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года на 87 году жизни. Незадолго до этого сатирик объявил о завершении карьеры. По его произведениям созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".

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