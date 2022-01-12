В Думе призвали ужесточить продажу вейпов из-за новой эпидемии

В США наблюдается всплеск вейп-ассоциированной пневмонии

В России необходимо ужесточить законодательные требования к торговле вейпами — электронными устройствами для употребления никотинсодержащих жидкостей. Об этом в среду, 12 января, заявил заместитель главы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат рассказал, что в Америке наблюдается эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии — болезни, которую вызывает курение вейпов. По мнению Леонова, молодые люди не отдают себе отчета в том, какой серьезный вред здоровью может нанести использование этих устройств.

В связи с этим парламентарий выступил за ужесточение требований к продаже вейпов — в частности, за введение полного запрета на продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет, сообщает РИА Новости.

В октябре 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Минцифры относительно проработки внесудебного ограничения доступа к сайтам, торгующим никотинсодержащей продукцией и устройствами, предназначенными для ее потребления — в том числе вейпами.

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