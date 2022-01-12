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Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева

15:40
  • среда
  • 12 января 2022

На фоне беспорядков в Казахстане появились слухи об отъезде елбасы из страны

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана с 1991 по 2019 годы, находится в столице государства. Об этом в среду, 12 января, рассказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о его отъезде из Казахстана
Появилась информация об отъезде Нурсултана Назарбаева из Казахстана

Дипломат заявил, что Назарбаев провел ряд телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Назарбаев постоянно следит за ситуацией в стране, цитирует Абдыкаримова РИА Новости.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

С момента начала беспорядков Нурсултан Назарбаев, носящий титул отца нации (елбасы), с заявлениями не выступал. Это породило слухи, что бывший президент покинул Казахстан.

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