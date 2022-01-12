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Резкое похолодание и сильный ветер со снегом идут на Сочи

15:19
  • среда
  • 12 января 2022

Температура опустится до минус пяти

В Сочи в ближайшие часы ожидаются сильный ветер, снег с дождем и гололед. Городская администрация предупредила жителей и гостей курорта о резком похолодании.

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"По прогнозу синоптиков в период с 18:00 мск 12 января на территории Сочи прогнозируется усиление ветра с порывами до 19 м/с. А также активное понижение температуры воздуха на побережье до околонулевых и отрицательных отметок", - сообщает пресс-служба.

Сильный дождь ожидается на побережье, к утру перейдет в мокрый снег. В горах – мокрый снег, местами сильный, видимость ухудшится до 500-1000 метров, передает "Интерфакс".

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