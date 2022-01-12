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Суд вынес приговор участнику незаконной акции в Москве

15:40
  • среда
  • 12 января 2022

Мужчина бросил файер в полицейских

Бросившему файер в полицейских участнику несогласованной акции 23 января 2021 года в Москве Вячеславу Игумнову вынесли приговор, передает в среду РИА "Новости".

"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщили в Тверском суде.

Мужчину признали виновным в хулиганстве и применении насилия к представителям власти. Обвинение запрашивало 8 лет колонии.

Инцидент произошел вблизи улицы Большая Дмитровка.

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