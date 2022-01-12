Сбежавший в Европу Порошенко обратился к властям Украины

Экс-лидер Незалежной пожаловался на прослушку и слежку

Бывший президент Украины Петр Порошенко, в конце 2021 года покинувший страну из-за уголовного преследования, попросил не следить за ним и не запугивать арестом.

В настоящее время экс-лидер Незалежной находится в Европе и проводит рабочие встречи — такую версию распространяют его помощники. Однако противники Порошенко связывают его отъезд перед новым годом с делом по статье о госизмене.

Сам Порошенко в среду распространил через сайт партии "Европейская солидарность" заявление, в котором обратился к действующим властям Украины. Он попросил их снять прослушку и убрать наблюдение.

Ранее Порошенко заявил, что вернется в Киев из Варшавы 17 января в 9 утра по местному времени (10 мск). Порошенко проходит фигурантом в уголовном деле, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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