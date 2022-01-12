ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбежавший в Европу Порошенко обратился к властям Украины

15:55
  • среда
  • 12 января 2022

Экс-лидер Незалежной пожаловался на прослушку и слежку

Бывший президент Украины Петр Порошенко, в конце 2021 года покинувший страну из-за уголовного преследования, попросил не следить за ним и не запугивать арестом.

В настоящее время экс-лидер Незалежной находится в Европе и проводит рабочие встречи — такую версию распространяют его помощники. Однако противники Порошенко связывают его отъезд перед новым годом с делом по статье о госизмене.

Сам Порошенко в среду распространил через сайт партии "Европейская солидарность" заявление, в котором обратился к действующим властям Украины. Он попросил их снять прослушку и убрать наблюдение.

Ранее Порошенко заявил, что вернется в Киев из Варшавы 17 января в 9 утра по местному времени (10 мск). Порошенко проходит фигурантом в уголовном деле, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.