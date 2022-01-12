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Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна

15:34
  • среда
  • 12 января 2022

Британская оппозиция требует отставки премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за участие в вечеринках на Даунинг-стрит во время введенного в связи с коронавирусом локдауна, пишет Axios. По словам политика, он думал, что это рабочие мероприятия.
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"Сейчас же я понимаю, что мне следовало организовать все это по-иному", - сказал Джонсон.

При этом лидер оппозиции Британии потребовал в парламенте отставки Джонсона, но премьер отказался сложить полномочия, так как пока идет проверка.

Ранее Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время Рождества в 2020 году проводились вечеринки, несмотря на локдаун. В стране тогда действовали меры, ограничивающие массовые собрания.

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