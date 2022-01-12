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Власти Германии опровергли обсуждение вступления Украины в НАТО

16:01
  • среда
  • 12 января 2022

В настоящее время этот вопрос не стоит на повестке

Вопрос членства Украины в НАТО в настоящее время не стоит в повестке. Об этом в среду, 12 января, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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Представитель германского кабмина при этом подчеркнул, что основные принципы международного права предусматривают, что каждое государство вправе самостоятельно решать вопрос о принадлежности к тому или иному союзу.

Тем не менее, в настоящий момент вступление Украины в НАТО не обсуждается, цитирует Хебештрайта РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил о четкой позиции Москвы, которая заключается в том, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

В ответ пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не позволит отказаться от принципа открытых дверей НАТО.

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