Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Весы могут столкнуться с неожиданными препятствиями, а Скорпионов ждут проблемы дома

Гороскоп на сегодня, 13 января, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Рискованные инвестиции или спонтанные покупки готовы нанести сокрушительный удар по вашим финансам. Не делайте резких движений: это неподходящий день для экспериментов.

Тельцы

События на работе, учебе или в отношениях с людьми, которые выше вас по статусу, продолжают держать в напряжении. Но благодаря этому вы научитесь чему-то, приобретете новые навыки в общении.

Близнецы

Вас могут одолевать "грандиозные планы", мысли о том, как заработать денег или прославиться. Увы, эти идеи не принесут плодов, не принимайте их всерьез.

Раки

Вам не стоит назначать публичных выступлений и собеседований на сегодня и завтра, это неблагоприятные дни. Займитесь подготовкой, проработайте пока детали.

Львы

Вам лучше затаиться и не предпринимать значимых шагов в бизнесе, карьере, учебе. Сегодняшний день лучше посвятить заботам о себе, будничным бытовым делам.

Девы

Хотели как лучше, а получилось как всегда, - к такому невеселому итогу может привести вас желание что-то улучшить. Отложите свои реформы и успокойте ум рутинными делами.

Весы

В творчестве, воспитании детей и спорте могут возникнуть неожиданные препятствия. Не стоит с ними бороться, просто отложите эти дела на более подходящее время.

Скорпионы

Неподходящий день для знакомства партнера с родителями, приглашения в гости друзей или коллег. Дома у вас сегодня свои проблемы, разбирайтесь с ними без посторонних глаз и ушей.

Стрельцы

Откажитесь от идеи покупки или ремонта автомобиля, компьютера, а также поездок по городу. Сегодня может ломаться техника, подводить общественный транспорт, пропадать интернет.

Козероги

Родителям сегодня придется незапланированно потратиться на детей. У всех остальных тоже кошельки станут полегче из-за необходимости что-то купить, оплатить, отремонтировать.

Водолеи

Меркурий в вашем знаке рассорился с Ураном, из-за чего вам будет трудно сосредоточиться. Раздражительность и внутренний раздрай лечите медитациями, музыкой.

Рыбы

Путаница в бумагах, вранье окружающих, странные сны – вот с чем вам придется сегодня столкнуться. Также будьте внимательны на работе, отложите принятие решений.

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