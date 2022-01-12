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Вашингтон подготовил санкции против президента России Путина

15:51
  • среда
  • 12 января 2022

Их введут в действие в случае "российского вторжения" на Украину

Новый пакет санкций против России подготовили сенаторы-демократы США. В случае эскалации обстановки вокруг Украины их ведут в действие. Санкции касаются, в частности, лично российского президента Владимира Путина, пишет The Washington Post.

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"Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций.., если президент РФ (Владимир) Путин вторгнется на Украину", - сообщает газета со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

По данным издания, санкции, предложенные демократами, могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента Путина. Кроме того, ограничения коснутся банков и системы SWIFT.

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