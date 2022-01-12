ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за год выросли продажи новых автомобилей

15:59
  • среда
  • 12 января 2022

Статистику озвучил глава Минпромторга

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам в среду, что за 2021 год производство автомобилей в России превысило 1,5 миллиона единиц.
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

"Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год составили 1,8 млн шт. - это более чем на 6% превышает результаты 2020 года", - уточнил руководитель ведомства (цитата по ТАСС).

Сохранить положительную динамику помогли меры поддержки спроса на произведенные в России автомобили, добавил министр.

Согласно оценке "Автоваза", по итогам 2021 года российский авторынок вырос на 5%.

В декабре Мантуров говорил, что оперативно оценивать ситуацию на автомобильном рынке позволяет система электронных паспортов транспортных средств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Продажа новых автомобилей
Продажа новых автомобилей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.