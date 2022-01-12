В России за год выросли продажи новых автомобилей

Статистику озвучил глава Минпромторга

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам в среду, что за 2021 год производство автомобилей в России превысило 1,5 миллиона единиц.

"Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год составили 1,8 млн шт. - это более чем на 6% превышает результаты 2020 года", - уточнил руководитель ведомства (цитата по ТАСС).

Сохранить положительную динамику помогли меры поддержки спроса на произведенные в России автомобили, добавил министр.

Согласно оценке "Автоваза", по итогам 2021 года российский авторынок вырос на 5%.

В декабре Мантуров говорил, что оперативно оценивать ситуацию на автомобильном рынке позволяет система электронных паспортов транспортных средств.

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