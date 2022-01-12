Гинцбург: 30% заболевших ковидом в Москве инфицированы "омикроном"

В ближайшее время станет понятно, сможет ли новый вариант вытеснить штамм "дельта"

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, ссылаясь на данные столичного Депздрава рассказал, что в Москве до 30% случаев инфицирования коронавирусом приходится на штамм "омикрон". В ближайшее время станет понятно, сможет ли новый вариант вытеснить штамм "дельта", указал он во время интервью в эфире "России 24".

Сейчас в России зарегистрированы 698 случаев заболевания "омикроном". Штамм стремительно распространяется — еще накануне сообщалось о 305 случаях.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в городе через 7-10 дней ожидается значительный рост заболеваемости ковидом.

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