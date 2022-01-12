Число жертв пожара в красноярской больнице увеличилось

Инцидент произошел 29 декабря

В Красноярске умерли две женщины, пострадавшие при пожаре в ковид-отделении больницы имени Берзона, пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел 29 декабря, в одной из палат загорелись личные вещи, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пять человек получили ожоги и отравились дымом.

Четыре человека были переведены в ожоговый центр. 11 января стало известно о смерти одной из пострадавших.

Начата прокурорская проверка. По данным правоохранительных органов, под матрасом одной из пациенток загорелся заряжающийся телефон.

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