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В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия - НАТО

16:33
  • среда
  • 12 января 2022

Переговоры продлились около четырех часов

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия - НАТО, переговоры продлились около четырех часов, пишет ТАСС.
Совет Россия – НАТО: что обсудят в Брюсселе

"Мы будем сохранять мощную оборону, будем вместе действовать, чтобы сдержать дальнейшую агрессию против Украины", - сообщили в постпредстве США при альянсе..

Уточняется, что изначально брифинг генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи был назначен на 13:30 по местному времени. В итоге его перенесли на 14:15 (16:15 по Москве).

Как сообщалось ранее, стороны намеревались обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.

13 января в Вене состоятся переговоры на площадке ОБСЕ, прежде в Женеве прошел российско-американский диалог.

Москва прежде обозначила, что ждет от Брюсселя и Вашингтона "реальный шаг навстречу". Столтенберг заверил, что альянс готов выслушать озабоченности России.

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