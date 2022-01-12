Стали известны адреса мест для купания в Москве на Крещение

Всего будет организовано 57 площадок

18-19 января 2022 года в Москве пройдут традиционные Крещенские купания. В рамках подготовки к мероприятиям организовано 57 специализированных площадок с соблюдением всех установленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как сообщили власти Москвы, площадки оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Рядом с площадками расположены пункты питания, парковки. В местах организации Крещенских купаний будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Адреса в САО:

Большой Садовый пруд, ул. Большая Академическая, вл. 38А

Акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС "Левобережная" (Прибрежный проезд, д. 1-7)

Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский пер., д. 6-8

Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС "Центральная" (Ленинградское шоссе, д. 25-45)

Префектура СВАО:

Дворцовый пруд, ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1

Префектура ВАО:

Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18

Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.2

Купель "Вернисаж в Измайлово", Измайловское ш., 73Ж

Нижний Майский пруд (Олений пруд №5), ПКиО "Сокольники"

Озеро Белое, ул. Заозерная, д. 2-6

Красный пруд, Измайловский лесопарк

Бабаевский пруд, ул. Курганская, 5-9

Префектура ЮВАО:

Нижний Люблинский пруд, ул. Шкулева, д.2

Шибаевский пруд, ул. Заречье, вл. 14

Префектура ЮАО:

Верхний Царицынский пруд, ул. Дольская, д.1

Пруд "Бекет", Загородное ш., вл. 2

Пруды "Борисовские", ул. Борисовские пруды, вл.2

Префектура ЮЗАО:

Пруд "Зеленка", Нахимовский пр-т, вл. 8

Большой Воронцовский пруд, ул. Воронцовские пруды, д.3

Зона отдыха "Тропарево", ул. Академика Виноградова, д. 12

Черневский пруд (верхний), ул. Черневская, стр.1

Пруд №4 на территории санатория РАН, ул. Профсоюзная, д. 123 Б

Префектура ЗАО:

Река Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, д. 21

Ул. Большая Филевская, д. 40А (ГАУК ПКиО "Фили")

Река Москва в поселке Рублево, ул. В.Ботылева, д. 41

Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а)

Префектура СЗАО:

Ландшафтный парк Митино, ул. Барышиха, вл. 4

ПИП "Покровское-Стрешнево" (каскад прудов на реке Чернушке пруд №4), Иваньковское шоссе, д. 3

Ул. Свободы, д. 56, ГАУК г. Москвы ПКиО "Северное Тушино"

Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, к. 3

Кировская пойма, напротив дома 2 по ул. Исаковского

Ул. Таманская, д. 91, Малое бездонное озеро

Карамышевская наб., д. 13-15

Ул. Авиационная, д. 79-1, "Яхт-порт "Алые паруса"

Пруд в с. Рождествено, ул. Муравская (за храмом Рождества Христова)

Префектура ЗелАО:

Зона отдыха "Черное озеро"

Зона отдыха озеро "Школьное"

Префектура ТиНАО:

П. Внуковское, пос. ДСК Мичуринец, ул. Андрея Тарковского, д. 1

П. Вороновское, с. Покровское, д. 11, купель на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы

П. Вороновское, с. Богоявление, д. 1

П. Вороновское, с. Никольское, ул. Центральная, вл. 29

П. Воскресенское, д. 11А, клуб-отель "Воскресенское"

П. Десеновское, вблизи дер. Евсеево, купель блаженной Ксении Петербургской

П. Кленовское, дер. Товарищево, д. 9А

П. Кленовское, д. Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской

П. Краснопахорское, с. Былово, д. 82

П. Марушкинское, д. Марушкино, народный парк "Ручеек"

П. Марушкинское, д. Большое Свинорье, Храм Спаса Нерукотворного образа

П. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр. 43

П. Московский, пр. пр. 389

П. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов

П. Первомайское, дер. Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской

П. Роговское, д. Васюнино, д. 88

Г.о. Троицк, зона отдыха "Заречье", МУСП "Рыболовно-спортивная база"

П. Филимонковское, дер. Кнутово

П. Щаповское, с. Ознобишино, купель вблизи Храма Святой Троицы

П. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22А

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