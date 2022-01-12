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Генсек НАТО подвел первые итоги переговоров с Россией

17:00
  • среда
  • 12 января 2022

Стороны восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе

По итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе в среду генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подвел первые итоги переговоров, передает ТАСС.
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По словам генсека, Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе. Между сторонами при этом остались разногласия по Украине и евробезопасности.

На Совете Россия - НАТО была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, продолжил Столтенберг, уточнив: Брюссель и Москва не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед.

Как заметил также генсек, НАТО и Россия намерены провести новые встречи, чтобы повысить транспарентность учений, уровень кибербезопасности, контроля над вооружениями.

Только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли это государство членом альянса, Россия не имеет права вето, заключил Столтенберг. Вместе с тем НАТО готова обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики.

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