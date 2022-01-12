Путин согласился сделать бесплатным газ для мемориалов Вечного огня

Президент поддержал инициативу "Единой России"

Пенсии в России будут проиндексированы на величину, превышающую инфляцию. Такое поручение Владимир Путин лично дал сегодня правительству. Президент отметил, что эта проблема касается миллионов граждан и ее необходимо решить в ближайшее время. По предложению главы государства пенсии увеличатся на 8,6%.

Первая в новом году встреча президента с членами правительства, и сразу - важнейший социальный вопрос. Компенсация расходов пожилым людям в связи с ростом цен. По личной инициативе Владимира Путина пенсии проиндексируют выше инфляции.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции. Сейчас она планируется, ну, не планируется, а смотрится как 8,4%. На 8,6% - с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Я прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение", - заявил Путин.

В центре внимания, конечно, и борьба с коронавирусной инфекцией. Пандемия не отступает. Ситуация сложная во всем мире.

"Мы видим, что сейчас происходит в США – свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон". Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в Южно-Африканскую Республику. У нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться", - сообщил президент.

Готов должен быть и коечный фонд, и вся система здравоохранения в целом. Вице-премьер Татьяна Голикова напоминает: новый штамм в разы заразнее предыдущих. Так что очередного подъема заболеваемости в России не избежать.

"Скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

К концу недели правительство должно представить доклад о дополнительных мерах борьбы с ковидом. Ясно, что нужно наращивать темпы вакцинации, подчеркивает Путин. Смертность на фоне прививочной кампании постепенно снижается, так что уровень коллективного иммунитета следует повышать. Сейчас это всего чуть более 62%.

"Судя по всему, действительно "Спутник V" достаточно эффективно работает, может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна и, конечно, нужно наращивать вакцинирование, наращивать! Не забывайте про это. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос с регионами России в самое ближайшее время", - потребовал российский лидер.

Обсудили на заседании и ситуацию в Кемеровской области, где в ноябре из-за взрыва на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек. Владимир Путин напомнил главе региона: помочь необходимо каждой семье, которая потеряла близкого.

"Конечно, нужно сделать все, чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени. И работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальная. Решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или иных решений и которые должны подходить к этому неформально. Я прошу это иметь в виду, если что-то будет нужно от правительства президента - пожалуйста, незамедлительно к нам обращайтесь", - заявил Путин.

Переходя к основной теме совещания, Владимир Путин интересуется, как выполняют его поручение о так называемой социальной догазификации - бесплатном подведении газа к частным домовладениям.

"На сегодняшний день, Владимир Владимирович, уже собрано 566 тысяч заявок на догазификацию. Это почти в четыре раза выше, чем обычно в предыдущие годы. Уже заключено 163 тысячи договоров. Газ доведен до 76 тысяч участков", - сказал вице-премьер Александр Новак.

Проблем в ходе работы возникало немало. В частности, в некоторых регионах завышали стоимость оборудования, которое людям необходимо устанавливать при подключении газа. Федеральная антимонопольная служба уже разбирается с этим. Ситуация также на контроле у партии "Единая Россия".

"Средняя по стране стоимость вот этого минимально необходимого набора оборудования - котла, плиты и счетчик, - сейчас составляет 94 тысячи рублей. Мы понимаем, что для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость этого оборудования неподъемная. Прежде всего, это ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры. В этой связи по инициативе "Единой России" и при поддержке правительства сегодня уже в 63 регионах эти категории могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами", - заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Еще одно предложение "Единой России" - сделать бесплатным газ, который используют для работы мемориалов Вечного огня. Чтобы символы памяти павшим героям больше не гасли из-за долгов местных властей перед управляющими компаниями. Президент эту инициативу поддержал.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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