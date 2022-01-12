В НАТО предложили провести новую встречу с Россией

Альянс пообещал представить конкретные предложения по теме безопасности

Чуть более часа назад в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия-НАТО. Эта встреча стала первой за два с половиной года и прошла в рамках переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном. Еще перед началом дискуссии заместитель главы нашего МИД Александр Грушко заявлял, что Россия будет добиваться конкретной реакции на свой проект соглашения.

Первые после окончания в Брюсселе Совета Россия-НАТО новости молниями разлетаются по лентам информагентств. Стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе, которая была приостановлена с ноября прошлого года.

Теплые рукопожатия с поправкой на антиковидные ограничения, улыбки и дружеский тон. Перед началом совета Россия-НАТО нашу делегацию в штаб-квартире альянса в Брюсселе встречали подчеркнуто доброжелательно. Знак, кажется, обнадеживающий. Но мало кто за этим круглым столом сомневался: разговор, главной темой которого будет безопасность в Европе, вряд ли выйдет простым и приятным.

"Без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины. Будем добиваться конкретной, постатейной реакции на российский проект соглашения о гарантиях", - заявил Александр Грушко, замглавы МИД России.

Москва не раз отмечала: система безопасности в мире сейчас фактически разрушена. США в одностороннем порядке выходят из международных соглашений. НАТО в нарушение всех обещаний продолжает продвигать военную инфраструктуру к нашим границам. Все это не может оставаться без ответа. Но Россия не хочет новой гонки вооружений и второй холодной войны. Поэтому Владимир Путин предложил заключить новое соглашение с юридическими гарантиями. Согласно этому документу, в НАТО обязаны убрать военную инфраструктуру из 14 государств, в том числе из Польши и стран Балтии. Более того, не расширять альянс на восток и не принимать в него страны, входившие в состав СССР.

Постпред США при альянсе - а мнение Вашингтона тут, очевидно, ключевое - еще до встречи заявила: НАТО не вернется к конфигурации 97 года. Спустя 4 часа переговоров за закрытыми дверями это повторил и генсек Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей. А также права каждой нации на национальную безопасность. Союзники также подтвердили невозможность отказа от права защищать друг друга, включая присутствие военного контингента в восточной части альянса", - сказал он.

При этом, отмечает генсек альянса, диалог был полезным и продуктивным. И в НАТО готовы продолжать переговоры. В частности, по вопросам размещения в Европе ракетных комплексов и большей прозрачности в проведении военных учений.

"НАТО готово провести новую встречу с Россией, чтобы детально обсудить ситуацию и представить конкретные предложения по теме", - указал Столтенберг.

Их в альянсе пока обдумывают. Накануне замгоссекретаря США Уенди Шерман - а она тоже прилетела в Брюссель - проинформировала руководство НАТО о прошедших переговорах России и США в Женеве. Где в ходе восьмичасовых консультаций российская сторона, как сообщали близкие к переговорам источники, буквально разжевала американцам нашу позицию и попросила детального ответа. Его Вашингтон обещает представить в письменном виде через неделю. Но как будто с новыми силами взялся за антироссийскую кампанию.

"Это Россия создала этот кризис. Это Россия перебросила 100 тысяч военных к украинской границе. Это Россия подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию обстановки на Украине. И это Россия распространяет ложную информацию о действиях Украины, США и НАТО", - убеждена Виктория Нуланд.

При том, что это как раз Запад начал истерику вокруг якобы готовящегося нападения России на Украину. Что в Москве уже не раз отрицали. Но в США явно не готовы отказываться от удобного предлога, чтобы продвигать свои интересы в Европе. Так, вышедшая в качестве специального гостя на брифинге Госдепартамента Виктория Нуланд заявила: американские власти взаимодействуют с Берлином, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток — 2". А в Сенате представят новый пакет санкций. На случай того самого гипотетического вторжения на Украину. Страна, по данным издания Politico, получит тайно от Вашингтона оружие на сумму 200 миллионов долларов.

В Москве эти сигналы, разумеется, видят. "То, что мы в последние сутки, в последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все это, конечно, отвлекает от неудобного вопроса, который Москва поставила перед США и НАТО. А именно: действительно ли там готовы к серьезному диалогу и к строительству новой системы безопасности. Столь нужной и для Европы, и для всего мира. Следующий раунд консультаций по этой теме состоится уже завтра в формате ОБСЕ.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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