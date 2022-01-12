Бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет

Машина полностью построена с нуля

Изготовленный с нуля глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" в среду совершил первый полет, сообщили в "Ростехе".

"Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, машина полностью построена с нуля, в ней на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование.

В мае 2015 года президент России Владимир Путин принял решение о возобновлении производства Ту-160 "Белый лебедь" - воздушного компонента ядерной триады.

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