Минтруд назвал средний размер пенсии после индексации

Президент распорядился проиндексировать пенсии несколько выше уровня инфляции

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил журналистам в среду, что после индексации средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18984 рубля.

"В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей", - уточнил глава Минтруда (цитата по ТАСС).

Ранее 12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии несколько выше уровня инфляции, поскольку принятые ранее властями меры не покроют расходы пенсионеров. По инициативе главы государства пенсии проиндексируют на 8,6%.

Как прежде объяснила заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов Елена Григорьева, трудовой стаж в современной России не является ключевым фактором при начислении пенсии, однако он имеет определенное значение. В частности, не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, которое до 2012 года оно входило в расчет показателя.

В конце прошлого года Путин заявил, что новый бюджет России - социально-ориентированный.

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