ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КХЛ перенесла матчи из-за коронавируса

17:54
  • среда
  • 12 января 2022

Ранее лига отказалась приостанавливать чемпионат

Континентальная хоккейная лига перенесла сразу ряд матчей из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба лиги.
Коронавирусом заразились 20 хоккеистов клуба КХЛ

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты", - сказано в сообщении.

В КХЛ добавили, что на текущий момент ковидом болеет 171 представитель лиги, среди них 124 хоккеиста. Прирост за последние сутки составил 60 человек.

Ранее КХЛ заявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат, несмотря на вспышки COVID-19 в клубах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Чемпионат КХЛ
Чемпионат КХЛ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.