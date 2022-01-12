КХЛ перенесла матчи из-за коронавируса

Ранее лига отказалась приостанавливать чемпионат

Континентальная хоккейная лига перенесла сразу ряд матчей из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба лиги.

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты", - сказано в сообщении.

В КХЛ добавили, что на текущий момент ковидом болеет 171 представитель лиги, среди них 124 хоккеиста. Прирост за последние сутки составил 60 человек.

Ранее КХЛ заявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат, несмотря на вспышки COVID-19 в клубах.

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