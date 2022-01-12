Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 млн рублей штрафов

По закону о локализации персональных данных

Как сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора, американские компании Google, Facebook и WhatsApp оплатили штрафы за нарушение законодательства о локализации персональных данных.

"Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Речь идет об отказе площадок локализовать базы данных российских пользователей на территории России. WhatsApp и Google получили штрафы в размере 4 и 3 миллионов рублей соответственно, Facebook и Twitter - 15 и 17 миллионов (за повторные нарушения).

В 2020 году Facebook и Twitter уже были оштрафованы за аналогичное нарушение, Facebook заплатил, Twitter - нет.

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