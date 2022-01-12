Путин лично поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Ведомство отмечает 300-летний юбилей

Сегодня российская прокуратура отмечает 300-летний юбилей. Владимир Путин лично поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником. Президент отметил, что их приоритетные задачи - борьба с коррупцией и экстремизмом, а также защита законных интересов граждан.

В настоящий момент прокуратура - единая централизованная система. По словам главы государства, она играет ключевую роль в надзоре за исполнением Конституции и законов. Вместе с тем, президент рассчитывает на более качественную работу прокуроров. Они должны ориентироваться на запросы людей.

"За прошедшие десятилетия только в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка четырёх миллионов нарушений закона, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Всё это значимые показатели для страны. В этой связи подчеркну: в своей работе прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют их больше всего. В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около пяти миллионов, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия и важно оправдать это доверие", - заявил Путин.

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