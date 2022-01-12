Apple сворачивает производство iPod

Гаджеты утратили былую популярность

Как сообщает портал 9to5mac, iPod touch 7 окажется последним в истории этой серии гаджетов.

Устройство представили три года назад. Ожидается, что в 2022 году iPod touch 7 получит последнее обновление iOS, а через год потеряет поддержку наряду с iPhone 7.

По данным инсайдеров, планов по выпуску новых iPod у Apple нет. Популярность этих устройств неуклонно снижалась все последние годы на фоне универсальности смартфонов.

Сейчас iPod touch 7 можно приобрести в России в базовом варианте за 19990 рублей.

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