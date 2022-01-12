Apple сворачивает производство iPod

Гаджеты утратили былую популярность
Как сообщает портал 9to5mac, iPod touch 7 окажется последним в истории этой серии гаджетов.
Устройство представили три года назад. Ожидается, что в 2022 году iPod touch 7 получит последнее обновление iOS, а через год потеряет поддержку наряду с iPhone 7.
По данным инсайдеров, планов по выпуску новых iPod у Apple нет. Популярность этих устройств неуклонно снижалась все последние годы на фоне универсальности смартфонов.
Сейчас iPod touch 7 можно приобрести в России в базовом варианте за 19990 рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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