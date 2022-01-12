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Минобороны: отношения России и НАТО находятся на низком уровне

19:16
  • среда
  • 12 января 2022

В среду Москва и Брюссель обсудили евробезопасность

Россия на переговорах с НАТО в Брюсселе обозначила свои оценки текущей ситуации в сфере евробезопасности и дала разъяснения по военным аспектам проекта о гарантиях безопасности, сообщили в Министерстве обороны.
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Как указал замглавы ведомства Александр Фомин, сегодня отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне на фоне развертывания очередной гонки вооружений, террористической угрозы и глобальной нестабильности. Москва неоднократно предлагала меры по деэскалации обстановки, но они были проигнорированы, напомнил замминистра.

В Минобороны подчеркивают, что Москва рассчитывает на конструктивное обсуждение проекта по гарантиям безопасности, чтобы выйти на подготовку соглашений в кратчайшие сроки.

Кроме того, ведомство обозначило три ключевых вопроса: гарантии нерасширения НАТО на восток, обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, ограничение военной деятельности в Европе, передает РИА "Новости".

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