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"Позитивной повестки нет": МИД об итогах переговоров с НАТО

19:48
  • среда
  • 12 января 2022

Попытки альянса построить безопасность без участия России контрпродуктивны

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подвел итоги заседания Совета Россия - НАТО, состоявшегося в среду в Брюсселе, передает ТАСС.

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По словам замглавы внешнеполитического ведомства, стороны обсудили все факторы, влияющие на деградацию евробезопасности в последние годы. По итогам переговоров стал очевидно, что на сегодняшний день у Москвы и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня.

Расширение НАТО направлено на подрыв безопасности России, это несет риски, которым Москва будет противостоять, продолжил Грушко.

Как добавил дипломат, разговор выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам, а попытки НАТО построить безопасность без участия России контрпродуктивны, Москва этого не позволит.

Если НАТО будет идти на сдерживание, Москва пойдет на контрсдерживание, подчеркнул Грушко. Предложения России, направленные НАТО, имеют комплексный характер, все элементы взаимосвязаны, обратил также внимание замглавы МИД.

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