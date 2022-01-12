В Москве опечатали фитнес-клуб за нарушение санитарных мер

Роспотребнадзор передал материалы дела в суд

Фитнес-клуб Jump вновь опечатали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Решение после проверки приняли в московском управлении Роспотребнадзора.

Заведение находится по адресу: Столярный переулок, дом 3, корпус 3. Администрации необходимо наладить работу бассейна с учетом всех требований.

Материалы дела повторно направлены в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Ранее работа фитнес-клуба уже приостанавливалась судом на 10 суток, напоминает АГН "Москва".

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