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Выплаты ветеранам и материнский капитал проиндексируют на 8,4%

20:29
  • среда
  • 12 января 2022

Произойдет это с 1 февраля

В пресс-службе Министерства труда сообщили журналистам, что ряд пособий в стране (те, что не связаны с размером прожиточного минимума) будет с 1 февраля проиндексирован на 8,4%, передает РИА "Новости".
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"Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан", - уточнили в ведомстве.

Также речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка и компенсации подвергшимся радиоактивному воздействию гражданам.

Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи (если не был получен материнский капитал на первого).

Необходимые для индексации всех мер поддержки средства уже заложены в бюджет. Эти выплаты получают в общей сложности порядка 16 миллионов человек.

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