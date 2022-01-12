Душа редакции и перфекционист: каким мы запомним Михаила Зеленского

Телеведущий умер в 46 лет

Ушел из жизни наш коллега, телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет. Он скончался во время отдыха в Доминиканской Республике. Талантливый журналист, член Академии российского телевидения. Он был харизматичный, эрудированный и легкий в общении.

В эту новость абсолютно не хочется верить. Михаил Зеленский - обаятельный, стильный, спортивный - всегда был просто символом самой энергии и жизни.

"У него была удивительная обезоруживающая и лукавая улыбка, когда он смотрел на тебя, ты понимал, что это твой друг", - сказал корреспондент Александр Карпов.

Он родился в Москве, в семье военного. В детстве поездил по стране. В Хабаровске Михаил поступил сразу и в медицинский институт, и в институт физической культуры. С четырех лет занимался фигурным катанием - получил даже разряд кандидата в мастера спорта. Но ни врачом, ни фигуристом не стал - выбрал совсем другую судьбу. Начал работать на радио, переехав в Москву, поступил на курсы телеведущих. Спустя два года пришёл на "ТВ Центр" - вёл информационные выпуски. Потом работал на телеканале "Россия". А дальше ему покорялись уже самые разные жанры. Снял документальный фильм. Был первым ведущим популярного ток-шоу "Прямой эфир". И успешно участвовал в "Танцах на льду".

За что бы он ни брался - получалось всё. Блестящий тележурналист. Умный, тонкий, интеллигентный. Из тех, которым зрители безоговорочно доверяют. Фантастический трудоголик, способный работать, кажется, круглосуточно. Он считал, что так и должно быть. И никогда не жаловался.

"Я просто не очень хочу жаловаться, что я не высыпаюсь или там как-то сильно устаю, потому что девяносто процентов мужиков в Москве не высыпаются и устают", - говорил Михаил Зеленский.

Казалось, он всегда находится в самой гуще событий. И ему действительно было интересно и важно всё. И он умел об этом точно и проникновенно рассказать.

Во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи он стал одним из участников московского этапа, и прямой репортаж вёл тогда буквально на бегу, по телефону.

Михаил Зеленский - это еще и особый стиль. Всегда выглядел безупречно элегантно. Коллеги особенно ценили в нём неиссякаемые жизнелюбие и позитив, великолепное чувство юмора. Везде, где бы ни работал, его очень любили. И многие сейчас с трудом говорят о нём в прошедшем времени.

"Он был душой редакции, таким настоящим перфекционистом в профессии", - сказала корреспондент ТК "Россия 1" Марина Громова.

"Влюбленный в свою профессию человек. И в высшей степени порядочный. Во всем. Со всеми. Всегда", - заявил телеведущий Борис Корчевников.

С 2017 года Михаил Зеленский работал на телеканале "Культура". Там у него было сразу несколько проектов - программа "Билет в Большой", "Новости культуры".

Его последний эфир был 30 декабря. И Михаил Зеленский ушёл в отпуск. Трагедия произошла в Доминикане. Телеведущему было всего лишь сорок шесть лет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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