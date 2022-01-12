Ким Кардашьян и Флойд Мейвезер угодили в скандал из-за рекламы криптовалюты

Против звезд подали коллективный иск

В США разгорается громкий скандал с участием звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и боксёра Флойда Мейвезера. Оба в своё время рекламировали криптовалюту, стоимость которой позже резко обвалилась. Многие из тех, кто вложили свои сбережения и лишились их, сочли произошедшее обманом и подали групповой иск. Пострадавшие утверждают, что знаменитости умышленно вводили в заблуждение миллионы своих подписчиков в социальных сетях.

Такого длинного письма от поклонников ни Ким Кардашьян, ни Флойд Мэйвейзер наверняка не получали ни разу. Коллективная жалоба на звезд изложена на 25 страницах. Юристы обманутых фанатов подробно и со скриншотами из социальных сетей объясняют, как реклама криптовалюты EthereumMax подорвала финансовое благополучие доверчивых американцев.

"Кардашьян призывала 251 миллион своих подписчиков в Instagram принять участие в крайне нестабильном спекулятивном рынке, который мало чем отличается от азартных игр в казино. Реклама обвиняемой Кардашьян имела огромный охват", - утверждается в жалобе.

Речь идет о записи, сделанной Кардашьян 21 июня прошлого года. Сейчас найти этот пост в аккаунте звезды уже нельзя, но, как принято говорить, интернет помнит все.

"Кто в теме крипто, ребята? Это не финансовый совет, но я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax. Несколько минут назад EthereumMax сжег 400 триллионов токенов - буквально 50% их админ-кошелька вернулось в сообщество", - говорила звезда.

В самом конце записи хэштэг AD – это значит публикация рекламная. По данным сервиса Hooper HQ, за этот пост Кардашьян могла получить от заказчика 1 миллион 400 тысяч долларов. А вот Флойд Мэйвейзер предлагал за криптовалюту покупать билеты на свой боксерский поединок с Логаном Полом. Третий ответчик по иску – тоже из мира спорта – бывший баскетболист NBA Пол Пирс. Своими финансовыми успехами он поделился с 4 миллионами подписчиками в твитере: "У меня есть EthereumMax. За последний месяц я заработал на этой криптовалюте больше денег, чем с вами за год".

И поклонники начали скупать токены - криптовалюту. В иске говорится, что селебрити призывали своих подписчиков вкладываться в виртуальные деньги только для того, чтобы взвинтить цену на них. Но произошло обратное - стоимость EthereumMax с лета прошлого года рухнула на 97 процентов. Теперь поклонники требуют выплатить им 5 миллионов долларов, не считая судебных издержек.

Вполне возможно, что сами звёзды оказались обмануты. Как утверждают эксперты, EthereumMax не имеет ничего общего с известной криптовалютой Ethereum, созданной молодым российским разработчиком Виталием Бутериным в 2015 году. Стоимость его блокчейн-системы превышает 380 миллиардов долларов и по капитализации уступает лишь биткоину. На фоне этой популярности неизвестные предприимчивые программисты и создали криптовалютный клон.

"А какие могут быть претензии к создателям? Криптовалюта - это фактически всего лишь код. Проблема возникает тогда, когда под этот условный актив начинают привлекаться деньги. И вот как раз обещания доходности в будущем фактически являются преступлением", - заявил Арсений Поярков, президент аналитического центра "БизнесДром".

Соответственно, и спрос теперь только со знаменитостей. Примечательно, что в 2017 году Флойд Мэйвейзер уже был оштрафован больше чем на 600 тысяч долларов за рекламу другой криптовалюты ICO, кроме того по решению суда боксеру запретили размещать коммерческие публикации на 3 года. Наказание погашено. Но выводов из той истории спортсмен, похоже, не сделал.

Егор Киселёв, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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