"Разговор по душам": итоги переговоров России и НАТО

Москву и альянс разделяют серьезные проблемы

Москва не исключает восстановления своей дипмиссии при Североатлантическом альянсе, если он изменит свой подход к усилиям по обеспечению общей безопасности. Об этом заявил заместитель главы нашего МИД по итогам заседания Совета Россия - НАТО. Александр Грушко подчеркнул, что на данный момент Москву и альянс разделяют серьёзные проблемы, и пока не ясно, как их можно преодолеть.

Теплые рукопожатия с поправкой на антиковидные ограничения, улыбки и дружеский тон. Перед началом совета Россия-НАТО нашу делегацию в штаб-квартире альянса в Брюсселе встречали подчеркнуто доброжелательно. Знак, кажется, обнадеживающий. Но мало кто за этим круглым столом сомневался: разговор, главная тема которого безопасность в Европе, вряд ли выйдет простым и приятным.

"Я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам. По душам. И я думаю, нам удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой. И что в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса НАТО, могут перевесить те преимущества, которые они сегодня хотят извлечь", - заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Москва уже не раз отмечала: система безопасности в мире сейчас фактически разрушена. США в одностороннем порядке выходят из международных соглашений. НАТО в нарушение всех обещаний продолжает продвигать военную инфраструктуру к нашим границам. Все это не может оставаться без ответа. Как отметил замминистра обороны Александр Фомин, который также присутствовал на встрече в Брюсселе, все это создает дополнительные риски в и без того крайне напряженной обстановке.

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

Но Россия не хочет новой гонки вооружений и второй холодной войны, поэтому Владимир Путин предложил заключить новое соглашение с юридическими гарантиями. Согласно этому документу, в НАТО обязаны убрать военную инфраструктуру из 14 государств, в том числе из Польши и стран Балтии. Более того, не расширять Североатлантический альянс на восток и не принимать в него страны, входившие в состав СССР. Альянс, заявляет в ответ его генсек Йенс Столтенберг, отступать не готов.

"Союзники по НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей. А также права каждой нации на национальную безопасность. Они также подтвердили невозможность отказа от права защищать друг друга, включая присутствие военного контингента в восточной части альянса", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг, который назвал диалог продуктивным и полезным, заявил о готовности продолжать консультации. Особенно НАТО интересует вопрос прозрачности при проведении военных учений, которые не следует устраивать слишком близко к границам. В нашем МИД поясняют: Москва не против, но как раз для этого и нужны юридические гарантии нерасширения альянса на восток, иначе получится, что России нужно будет отодвигать свои же вооруженные силы вглубь страны.

Говорили в Брюсселе и о ситуации на Украине. Путь выхода из кризиса, подчеркнули в нашей делегации, по-прежнему только один - исполнение Минских соглашений.

"Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности. Страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие на Украине. Прекратить поставки оружия туда. Отозвать инструкторов, инспекторов, офицеров и солдат. Что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями минских договоренностей", - заявил Грушко.

Оформленные в проект соглашения предложения Москвы в Североатлантическом альянсе пока обдумывают. Накануне замгоссекретаря США Уенди Шерман - а она тоже прилетела в Брюссель - проинформировала руководство НАТО о прошедших переговорах России и США в Женеве, где в ходе восьмичасовых консультаций российская сторона, как сообщали близкие к переговорам источники, буквально разжевала американцам нашу позицию и попросила детального ответа. Его Вашингтон обещает представить в письменном виде через неделю. Но как будто с новыми силами взялся за антироссийскую кампанию.

"Это Россия создала этот кризис. Это Россия перебросила 100 тысяч военных к украинской границе. Это Россия подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию обстановки на Украине. И это Россия распространяет ложную информацию о действиях Украины, США и НАТО", - сказала Виктория Нуланд.

При том, что это как раз Запад начал истерику вокруг якобы готовящегося нападения России на Украину. Что в Москве уже не раз отрицали. Но в США явно не готовы отказываться от удобного предлога, чтобы продвигать свои интересы в Европе. Так, вышедшая в качестве специального гостя на брифинге Госдепартамента Виктория Нуланд заявила: американские власти взаимодействуют с Берлином, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток — 2". А в Сенате представили новый пакет санкций. На случай того самого гипотетического вторжения на Украину. Ограничения затронут крупнейшие российские банки, а также персонально руководителей министерств и ведомств, председателя правительства и президента.

В Москве эти сигналы, разумеется, видят. "То, что мы в последние сутки, в последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все это, конечно, отвлекает от неудобного вопроса, который Москва поставила перед США и НАТО, а именно: действительно ли там готовы к серьезному диалогу и к строительству новой системы безопасности, столь нужной и для Европы, и для всего мира. Следующий раунд консультаций по этой теме состоится уже завтра в формате ОБСЕ.

Пока же альянс предложил восстановить работу российской миссии при НАТО в Брюсселе, которая была приостановлена с ноября прошлого года. И обещает предоставить подробный ответ на предложения России. Москва ведь уже предупредила: если не получится парировать угрозы политическими мерами, наша страна будет вынуждена использовать военные.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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