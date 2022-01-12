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ВОЗ призвала включать беременных в испытания вакцин

20:53
  • среда
  • 12 января 2022

А также - средств лечения COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в среду, что коронавирус у беременных может зачастую протекать в тяжелой форме.

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"Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей", - отметил руководитель ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что организация призывает включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин от COVID-19.

По словам Гебрейесуса, вызывает обеспокоенность и тот факт, что в некоторых странах зараженных коронавирусом женщин разделяют с новорожденными детьми, хотя в этом нет никакой необходимости.

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