ВОЗ призвала включать беременных в испытания вакцин

А также - средств лечения COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в среду, что коронавирус у беременных может зачастую протекать в тяжелой форме.

"Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей", - отметил руководитель ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что организация призывает включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин от COVID-19.

По словам Гебрейесуса, вызывает обеспокоенность и тот факт, что в некоторых странах зараженных коронавирусом женщин разделяют с новорожденными детьми, хотя в этом нет никакой необходимости.

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