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В Конгрессе представили законопроект о санкциях против Путина

21:01
  • среда
  • 12 января 2022

Документ получил название "Акт по защите суверенитета Украины"

В среду группа американских сенаторов-демократов представила законопроект о новых санкциях в отношении России, которые будут введены, если та начнет "вторжение" на территорию Украины, передает РИА "Новости".
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Документ предполагает ограничительные меры лично против президента России Владимира Путина, а также премьера страны, глав Минобороны и МИД, начальника генштаба. Кроме того, под санкции попадут Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Инициативу выдвинул демократ от штата Нью-Джерси, председатель комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес. Документ получил название "Акт по защите суверенитета Украины". По мнению американцев, это - "четкий сигнал о готовности США добиться разрушительных последствий для экономики России”.

Прежде западные СМИ активно тиражировали слухи о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Произойти оно якобы должно в январе 2022 года. В Кремле данную информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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