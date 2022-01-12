Москвичам пообещали резкое потепление

Идет циклон "Эльза"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в четверг во второй половине дня в Москву с североатлантическим циклоном "Эльза" придет теплый атмосферный фронт.

"К вечеру ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, начнется метель с ухудшением видимости до 1,5 километра, на дорогах переметы, снежный покров подрастет на два-три сантиметра", - добавил метеоролог (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил также, что температура воздуха повысится до минус 8, а вечером потеплеет еще значительнее.

Вместе с тем атмосферное давление обещает быть аномально низким - за сутки оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба, в связи с чем метеозависимым людям следует быть осторожнее.

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