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Москвичам пообещали резкое потепление

21:33
  • среда
  • 12 января 2022

Идет циклон "Эльза"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в четверг во второй половине дня в Москву с североатлантическим циклоном "Эльза" придет теплый атмосферный фронт.
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"К вечеру ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, начнется метель с ухудшением видимости до 1,5 километра, на дорогах переметы, снежный покров подрастет на два-три сантиметра", - добавил метеоролог (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил также, что температура воздуха повысится до минус 8, а вечером потеплеет еще значительнее.

Вместе с тем атмосферное давление обещает быть аномально низким - за сутки оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба, в связи с чем метеозависимым людям следует быть осторожнее.

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