ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавт Дубров вернется на Землю после почти годового полета

22:11
  • среда
  • 12 января 2022

Домой его доставит "Союз МС-19"

"Роскосмос" сообщил, что на 30 марта запланирована посадка на Землю спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19".

Герой России Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов
Российскому космосу добавят финансирования

"Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что посадка состоится в 14:27 по московскому времени.

Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Вместе с ними был космонавт Олег Новицкий. При этом именно на "Союзе МС-18" на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.