Космонавт Дубров вернется на Землю после почти годового полета

Домой его доставит "Союз МС-19"

"Роскосмос" сообщил, что на 30 марта запланирована посадка на Землю спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19".

"Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что посадка состоится в 14:27 по московскому времени.

Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Вместе с ними был космонавт Олег Новицкий. При этом именно на "Союзе МС-18" на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

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